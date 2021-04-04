ملحمة هندسية.. الطرق والكبارى تعرض فيديو لأكبر منطقة مركزية فى قطاع النقل

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو الذى تم نشره على صفحة الفيسبوك، تحت عنوان: "ملحمة هندسية فى قطاع النقل"، كوبرى السلام الجديد (الحل الجذرى لتكدسات نفق السلام بالطريق الدائرى)، والذى يتكون من 7 حارات مرورية ليصبح اتجاه جديد كليا.

ويخدم الكوبرى الحركة المرورية القادمة من مناطق المعادى والقاهرة الجديدة فى اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج وحتى طريق الإسكندرية الزراعى، وتحويل النفق اتجاه كامل 7 حارات ليخدم الحركة المرورية العكسية لكوبرى السلام الجديد.

كما يظهر محطة عدلى منصور، والتى تعد المحطة التبادلية الأكبر فى الشرق الأوسط، حيث يمكنك التبديل بين وسائط النقل المتعددة.

- محطة مترو الأنفاق ضمن الخط الثالث

- محطة القطار الكهربائى LRT ( السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان )

- محطة السكة الحديد (القاهرة / السويس)

- موقف أتوبيس المطار والسوبر جيت

- موقف الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى (عدلى منصور السلام)

- شاتل باص الرابط مع محطة عدلى منصور التبادلية و مطار القاهرة

- منطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا

ويظهر أيضا فى الفيديو، ورش المترو، حيث يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التى تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا لصيانة قطارات المترو.