فيديو.. زغاريد وهتافات خلال مرور موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وتداول النشطاء، مقطع فيديو، للأهالى وهم يهتفون باسم مصر، فى الشوارع، وأيضًا لسيدات يزغردن فرحا بمرور الموكب العظيم.

وشارك فى احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة، من أبرزهم زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودرى أزولاى، رئيس منظمة اليونسكو، وهاريس ثيوشاريس، وزير السياحة اليونانى، وغيرهم.

كما حضر ما يقرب من 20 سفيرا من سفراء من الدول المختلفة فى القاهرة من بينهم دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الأوروبى وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وإيطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.