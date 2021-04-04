جدة - نرمين السيد - وتداول النشطاء، مقطع فيديو، للأهالى وهم يهتفون باسم مصر، فى الشوارع، وأيضًا لسيدات يزغردن فرحا بمرور الموكب العظيم.
وشارك فى احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة، من أبرزهم زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وأودرى أزولاى، رئيس منظمة اليونسكو، وهاريس ثيوشاريس، وزير السياحة اليونانى، وغيرهم.
كما حضر ما يقرب من 20 سفيرا من سفراء من الدول المختلفة فى القاهرة من بينهم دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الأوروبى وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وإيطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. زغاريد وهتافات خلال مرور موكب المومياوات الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.