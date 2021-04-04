التموين: موسم توريد القمح يبدأ من 15 أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - أكّد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد أردب القمح سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 يوليو 2021، لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الوزارة جهَّزت 450 موقعًا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.





وأشار "مصيلحى" إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفه لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام أى أقماح بالشون الترابية.

وأكد وزير التموين إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيتم سداد مستحقات "الموردين – المزارعين" بعد 72 ساعة من التوريد منوهًا إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالى المطلوب من ١٣ إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

وكشف المصيلحى عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينيه و مباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعه لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الاقماح.

وفى سياق متصل اكد المصيلحى بأن موسم التوريد سيبدأ اعتباراً من 15 أبريل وحتى 15 يوليو 2021، لمدة ثلاثة اشهر، كما تم البدء فى الوادى الجديد وجنوب الوادى اعتباراً من امس 3 أبريل 2021 نظراً للظروف الجوية.

وأشار المصيلحى إلى أنه من المتوقع استقبال حوالى أربعة ملايين طن قمح هذا العام، مشيرًا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذى تبناه الرئيس السيسى لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

ومن جانبه؛ أكد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن صومعة الصالحية بالشرقية والتى تصل طاقتها التخزينية لـ90 ألف طن وصومعة أبو صوير بالإسماعيلية سوف تدخل موسم التوريد هذا العام، مشيرًا إلى أن نقاط استلام الاقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنه صباحًا للسادسة مساءًا وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام قد أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين والمزارعين، وأكد باسيلى أن الاقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة سيتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.