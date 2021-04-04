وسائل الإعلام الصينية تسلط الضوء الرحلة الذهبية للمومياوات

سلطت وسائل الإعلام الصينية اليوم الأحد، الضوء على الرحلة الذهبية التى شهدت خروج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واصفة إياها بـ "الموكب الأسطورى الفريد".

وتناولت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فى تغطياتها الإخبارية اليوم الأحد، تفاصيل الرحلة الذهبية وافتتاح متحف الحضارة المقر الأخير للمومياوات، وذلك تحت عناوين "تفاصيل الرحلة الأخيرة لمومياوات 22 من ملوك وملكات الفراعنة"، "السيسى يعطى إشارة انطلاق موكب المومياوات الملكية الفرعونية إلى متحف الحضارة المصرية"، "السيسى يفتتح المتحف القومى للحضارة المصرية".

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل مساء السبت، 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة فى مكان عرضها الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية فى ضاحية الفسطاط جنوب القاهرة، وأنه تم نقل المومياوات من موقعها فى ميدان التحرير بوسط القاهرة لمتحف الحضارة في موكب أسطوري فريد، قادته مومياء الملك سقنن رع، الذي قاد الحرب ضد الهكسوس.

ولفتت وسائل الإعلام الصينية إلى أن حفل استقبال المومياوات تم بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودرى أزولاى، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، منوهة إلى أنه قبل نقل المومياوات، أطلقت مصر حملة دولية للترويج للحدث، تضمنت إنتاج فيلم بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وترجمته إلى 14 لغة مختلفة، من ضمنها الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية والإسبانية والسويدية والهولندية وغيرها.