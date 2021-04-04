نشرة معلومات الوزراء.. السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومي...

تناولت نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الصادرة صباح اليوم الأحد 4 أبريل 2021 عددا من القضايا والموضوعات، يُمكنكم الاشتراك في النشرة مجانا لتصلكم "يوميا من الأحد للخميس" على بريدكم الإلكتروني.. فقط أدخل على رابط النشرة التالى وسجل بريدك الالكترونى.

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تضمنت النشرة نتائج استطلاع رأي أجراه مركز جالوب ونُشرت نتائجه كاملة في مارس 2021 يشير إلى أن 52% من الأمريكيين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما تناولت فقرة "أرقام وإحصائيات" تحليل موقف مصر في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عام 2021، حيث تقدمت 5 مراكز وحصلت على المركز 129 من بين 156 دولة مسجلة 0.639 نقطة، مقابل المركز 134 عام 2020، إلى جانب تفاصيل النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام عام 2020 الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أبرزت وجود انخفاض بنحو 3.9% في إجمالي أعداد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام بنحو 760.7 ألف عامل عام 2020 مقابل 791.2 ألف عامل في عام 2019.

كما احتوت النشرة على حصر لردود الفعل المحلية والدولية الصادرة عقب الحفل الضخم الذي صاحب انطلاق موكب الموميات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، إلى جانب ملامح التقرير الدوري الثالث الذي أعدته وزارة التخطيط " متابعة المواطن في المحافظات" حول حصر المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال عامي (18/2019-19/2020) وأبرز نجاح الوزارة في تنفيذ 509 مشروعاً في بني سويف بتكلفة 7.3 مليار جنيه.

وشملت النشرة أيضا مقالاً للأستاذ أحمد المسلماني يُحلل عبره رؤية الرئيس الأمريكي بايدن وفريقه تجاه الشرق الأوسط، وكذلك عرض لكتاب أخلاقيات الذكاء الأصطناعي AI ETHICS، وأخيراً رصد لأسعار السلع المحلية والصرف والذهب والسلع العالمية وأجندة الفعاليات.

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومي للحضارة.

- التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعًا في بني سويف بتكلفة 7.3 مليار جنيه.

- وزير النقل يتفقد سير العمل في مرفق السكك الحديدية.

- هل ينجح "بايدن" في تمرير خطة بتريليوني دولار لتطوير البنية التحتية؟

- هل يمكن للقاحات أن تنهى كآبة الإغلاق فى أوروبا؟

- فى استطلاع رأى لمركز جالوب الأمريكى: 52% من الأمريكيين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة و37% يعارضون.

- أزمة سفينة إيفرجيفين من البداية للنهاية... فيديوجرافيك اليوم.

- تقدم مصر 5 مراكز فى مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2021.

- الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء: 3.9% انخفاض فى إجمالى أعداد العاملين المدنين بالقطاع العام/ الأعمال العام.

- الأستاذ/ أحمد المسلماني يكتب: عند المستوى الخامس.. "بايدن" والشرق الأوسط.

- كتاب: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي AI Ethics.

- أجندة الفعاليات: مؤتمر الصعيد يتغير -مكتبة الإسكندرية 5 أبريل 2021.