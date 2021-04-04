في 20 محافظة.. الانتهاء من تأهيل 1372 كيلو متر ترع في المرحلة الأولى

أكد المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، انتهاء تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1372 كيلو متر، بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل على تنفيذ 4584 كيلومتر أخرى، فى 20 محافظة، موضحا تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1089 كيلومتر، تمهيداً لطرحها على المقاولين.

وأوضح مستشار وزير الري، في تصريح صحفي، أنه بذلك يصل إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7054 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ 7000 كيلو متر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

يشار إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

جدير بالذكر أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.