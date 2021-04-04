فيديو| رئيس إعمار الإماراتية: لهذه الأسباب..مصر تسبق دبي ولندن في الاستثمار العقاري

/625567/فيديو-رئيس-إعمار-الإماراتية-لهذه-الأسبابمصر-تسبق-دبي-ولندن-في-الاستثمار-العقاري

قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الإماراتية محمد العبار إن مصر هي أفضل وجهة للاستثمار العقاري متفوقة على دبي وبريطانيا، بسبب وجود طلب عال وربح جذاب إضافة لحجم السوق العقارية المصرية الكبير، بحسب مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر .

وكان العبار قال لموقع الشرق الأسبوع الماضي إن شركته تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر إلى 30% من إجمالي أعمالها حاليا، مشيرا إلى أن السوق المصرية كانت الأفضل ضمن شركات المجموعة في الأداء المالي في 2020 رغم الجائحة.

يأتي ذلك بعد إعلان الشركة في وقت سابق عن ضخ استثمارات تصل إلى 37.8 مليار جنيه لتطوير مشروع سكني جديد باسم "بيل في" مدينة الشيخ زايد على مساحة 500 فدان.

ووصف محمد العبار مؤسس مجموعة إعمار العقارية أكبر مطور عقاري في الإمارات، عام 2020 بـ "السنة الصعبة"، على كافة الأنشطة الاقتصادية في العالم، نتيجة لما شهده العام من عمليات الإغلاق الكامل الذي شهدته أوروبا خلال العام الماضي، والجزئي لأنشطة الفنادق والمراكز التجارية وهو ما لم يستعد له العالم مع جائحة "كورونا"،

وأضاف العبار في تصريحات صحفية سابقة، أن السوق المصرية كانت الأفضل ضمن شركات المجموعة في الأداء مالي في 2020 رغم الجائحة، وكانت مبيعات "إعمار مصر للتنمية" المتداولة في بورصة مصر، قد سجلت 18 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيه).

وبحسب مؤسس "إعمار العقارية" التي تتداول أسهم شركاتها في أكثر من بورصة عربية، فإن السوق المصرية تمثل نسبة 15% من إجمالي أعمال المجموعة، مشيرا إلى سعي المجموعة لزيادة هذه النسبة إلى الضعف.

وتوقع العبار أن تحافظ "إعمار مصر للتنمية" على نفس مستوى المبيعات المحققة في 2020 بنهاية العام الحالي.

وتعليقا على أسعار الفائدة الحالية في مصر والتي تقل حاليا عن 9%، قال العبار إن الشركة في مصر والمحتفظة بنقدية تزيد عن 10 مليارات جنيه في نهاية 2020 لن تغير سياستها الاستثمارية بالدخول في مجالات ذات مخاطر مرتفعة.

وتابع العبار، "استثماراتنا في مصر لن تكون سوى في النشاط العقاري، مع استمرار البحث عن فرص استثمارية جديدة في مصر".

وأعلن العبار نهاية الأسبوع الماضي عن مشروع جديد لإعمار غرب القاهرة بمساحة 500 فدان وباستثمار يبلغ 40 مليار جنيه.