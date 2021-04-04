/625545/الأهلي-يستعيد-نجومه-قريبا-تعرف-على-الموعد

أكد طبيب الأهلي أن محمود وحيد لاعب الأهلي يواصل تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته في وقت سابق.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق أن اللاعب سيكون جاهزا للبدء في المشاركة بتدريبات الفريق في غضون ٣ أسابيع، يتخللها فحص مستمر وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة. وكان وحيد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمباريات.

فيما أكد أن محمد محمود لاعب الفريق يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

هل تقضي الأولمبياد على مستقبل محمد صلاح ؟

وأوضح أن اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم ويتحسن باستمرار حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في ٣ أسابيع.

وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وتابع حديثة قائلاً :” أن حمدي فتحي لاعب الفريق سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل لتحديد موقفه النهائي على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.

بينما أوضح ان اللاعب مستمر في التدريبات والحاله تتحسن مع مرور اليوم.

نتيجة الأهلي أمام المريخ السوداني

وتعادل الأهلي أمام المريخ السوداني عن طريق ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة الـ80عن طريق بدر بانون حيث أحرز الهدف الأول للمارد الأحمر.

الهدف الثاني للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ90، وانتهت المباراة بنتيجة 2/2، تعادل النادي الأهلي اليوم السبت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2 قي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.