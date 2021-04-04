اتحاد الكرة « مش لاقي » مدير فني !!

بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، التفاوض مع بعض الخبراء الأجانب لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلفاً لمحمود سعد بعد رفض ضعود الذى تمت إقالته بعد رفضه ضعود الجبلاية لتقديم استقالته.

وقد كشف مسئولو اتحاد الكرة ان بالفعل تم التفاوض مع برتغالي والماني وننتظر الرد النهائي لذلك الأمر.

وقد وجه محمود سعد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج وان تو، مع حازم إمام، عبر إذاعة أون سبورت إف أم:” الشكر لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد التى كانت تدير اتحاد الكرة مؤكداً أنهم قد حرصوا على تخصيص مساحة كبيرة له لكى يطور مسابقات الناشئين والعمل على الكثير من الأمور الخاصة بالاتحاد والمسابقات الفنية، مشددًا على أن كل مقترحاته للجنة الخماسية تم تقديمها للجنة.

وقد منح اتحاد الكرة للأندية حرية الأختيار في عمل مسحات كورونا أو “رابيد تيست” وفقا لإمكانيات كل نادي بعدما أبدى أغلب الأندية اعتراضهم على تحمل التكلفة المالية في مسحات كورونا للاعبين هذا الموسم قبل كل مباراة.

كما طلبت اللجنة الأدارية من اتحاد الكرة ظاتخاذ قرار لقاح كورونا لجميع اللاعبين بدلاً من المسحات لتخفيف المبالغ المالية.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يقترح عدم قيد أي لاعب في الدوري مع بداية الموسم الجديد وذلك إللي بعد اتخاذه للقاح الكورونا ليكون كل نادي لديه شهاده لكل لاعب يريد قيده.

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ومن ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرةالقدم منذ أيام برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم .

وقد عرض اتحاد الكرة على الأندية فى الاجتماع الأخير ضغط مباريات الدورى العام وإقامة مباريات كأس مصر بدون الدوليين، بهدف إنهاء الموسم الكروى فى أغسطس، ولكن رفضتة الأندية هذا الطلب فيمايجعل هناك احتمالية لاستمرار المسابقة حتى نوفمبر المقبل .

وفى حال انتهاء الموسم الكروى فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، سوف تقرر اللجنة الثلاثية إقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس بداعى، عدم انتهاء الموسم وتصنيف الأندية .