/625558/قرار-جديد-من-موسيماني-بعد-التعادل-أمام-المريخ-أمس

قرر موسيماني مدرب الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الاثنين،وذلك بعد التعادل أمس أمام المريخ السوداني والعودة مباشراً عقب انتهاء اللقاء.

قرار جديد من كارتيرون بشأن لاعب الفريق

ويستأنف الفريق تدريباته في الواحدة ظهر اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك إستعداداً لمباراته المقبلة يوم الجمعة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في الجولة السادسة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت بعثة الأهلي قد توجهت من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي مباشرة، لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.

نتيجة مباراة الأهلي

وتعادل الأهلي أمام المريخ السوداني عن طريق ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة الـ80عن طريق بدر بانون حيث أحرز الهدف الأول للمارد الأحمر.

الهدف الثاني للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ90، وانتهت المباراة بنتيجة 2/2، تعادل النادي الأهلي اليوم السبت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2 قي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يسعى خلاله المارد الأحمر في حسم التأهل من خلال الفوز على صاحب الأرض.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.

ومن ناحيه اخري يستعد الأهلي لمباراته المقبلة يوم الجمعة أمام فريق سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة إفريقيا.