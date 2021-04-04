/625559/بينهم-أب-ونجله-مصرع-3-برصاص-اللصوص-في-قنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بطلقات نارية على يد لصوص بمنطقة كوم السيد بأولاد نجم ، بمركز نجع حمادى ، شمال محافظة قنا ، بعد تصديهم لمحاولة سرقة بالقرية .

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا ، إخطارًا يفيد بمقتل 3 بينهم أب ونجله بطلقات نارية على يد لصوص بقرية أولاد نجم فى نجع حمادى شمالى محافظة قنا.

وتبين من الفحص، أن الحادث أسفر عن مصرع " الهواري.ن " ، 40 عامًا ، موظف ، ونجله " عمار " ، 16 عامًا، و "عبد.أ " 47 سنه ، بعد محاولة تصديهم للسرقة.

وكشفت التحريات برئاسة المقدم إسلام فوزي ، رئيس مباحث نجع حمادي ، أن المجنى عليهم تصدوا للصوص ، مما دفع اللصوص إلى إطلاق النار عليهم وفروا هاربين ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادى من جهودها لضبط المتهمين.

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى نجع حمادى العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حوادث سوهاج

وفي سوهاج، وجهت مديرية الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، وكذلك الهاربين من تنفيذ أحكام، وتم ضبط 29 قطعة سلاح متنوعة وتم تنفيذ 1245 حكما قضائيا متنوعا و3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

أشرف على الحملة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62×39 ، و6 بندقية خرطوش عيار 12 ، وطبنجة حلوان عيار 9 مم ، و14 فرد روسي محلي الصنع ، فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و5 قطع سلاح أبيض إجمالى 29 قطعة سلاح

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي "50" جرام ومبلغ مالي "240" جنية ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية حيازة عامل ويقيم مركز سوهاج ،وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم ضبط "9" لفافة لجوهر الأفيون المخدر يزنوا حوالي "100" جرام، و"42" قرص تامول المخدر ومبلغ مالي "865" جنية حيازة عامل ومقيم مركز أخميم بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع

كما تم ضبط "10" قرص تامول المخدر ومبلغ مالي "505" جنية وهاتف محمول ومقص معدني حيازة عامل ومقيم قسم أول سوهاج حال قيادته الدراجة البخارية رقم محدده دون تراخيص، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال ضبط حالات الإشتباه تمكن ضباط وحدة الإشتباه من ضبط " 2 " حكم وفي مجال الضبط والإحضار ،تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ساقلته من ضبط عامل ويقيم مركز ساقلته والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية " ضرب " وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1245 " حكما متنوعا ، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 431 مخالفة مرورية ،وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 25 مخالفة متنوعة.