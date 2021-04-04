أسامة نبيه : «الترجي ميخسرش مرتين»

أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك ان الفوز على مولودية الجزائر بالأمس كان هام للغاية، وهو الفوز الذي حققه الزمالك بثنائية نظيفة بالأأمس خارج الديار، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وقال أسامة نبيه في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم عبر برنامج " بي أون تايم " المذاع عبر شاشة قناة " أون تايم سبورت " : " قدمنا أداء جيد للغاية بالأمس، وحققنا نتيجة جيدة ستساعدنا كثيرا فيما هو قادم، وأبارك لجماهير الزمالك على النتيجة " .

وتابع : " أعلم جيد أن الأمور ليست بأيدينا، لكننا نبذل قصارى جهدنا لكي نتمكن من التأهل لدور الثمانية في النهاية " .

وأكد : " سر الفوز بالأأمس كانت روح اللاعبين العالية في الملعب وإصرارهم عل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، كان يمكننا أن نزيد غلتنا من الأهداف، لكن حصلنا على 3 نقاط هامة بفضل الله " .

واختتم : " ننتظر نتيجة مباراة التردي والمولودية، ولن تكون مباراة سهلة، فنتمنى أن لا يفرط الترجي التونسي في الفوز، فالترجي لا يخسر في مباراتين متتاليتين " .

أهداف مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

أحرز الزمالك الهدف الاول له في المباراة في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، عن طريق الدولي يوسف إبراهيم أوباما، من تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي لمروان حمدي في منطقة الجزاء علي الجاني الأيمن ويمررها بعرضية ليوسف اوباما ويسكنها الشباك في اعلي الزاوية اليسري للحارس .

وضرب الزمالك سريعا بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، باقدام شيكابالا، من خلال هجمه منظمه للقلعة البيضاء من الجانب الأيمن لتصل لشيكابالا من الجانب الأيسر وينهيها تسديدة قوية زاحفة من تحت حارس المرمي في الجانب الأيسر له .