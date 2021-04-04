/625562/هشام-الجاهل-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-نتيجة-وظائف-مصلحة-الضرائب

تقدم النائب هاشم سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للسيد المستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تداعيات نتيجة مسابقة وظائف مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020.

هشام الجاهل: هناك العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من المتقدمين

وأوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل:” هناك العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من السادة المتقدمين لوظيفة مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، والذين التحقوا بالمسابقة رقم 1 لسنة 2020 الخاصة بإنتقاء عدد 1700 مأمور ضرائب بنظام التعاقد، والتي تمثلت في الشكوك وعلامات الاستفهام التي تشوب نتائج تلك المسابقة والتي تم إعلانها مؤخراً على موقع الوزارة.

هشام الجاهل: تفاجئت برسوب عدد من المتقدمين دون توضيح صحة إجابة الأسئلة

وأشار عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، إلى أنه تفاجئ بعدد كبير جداً من المتقدمين لتلك الوظائف من خلال المسابقة السالف إجمالها بعدما قاموا بأداء الإختبار المكون من 40 سؤال تم الإجابة عنهم الكترونياً بشكل سليم واتمامهم للمقابلة الشخصية بكل سلاسه ويُسر أنهم قد "رسبوا" في إجتياز تلك الإختبارات دون أن يتم الإعلان عن الإجابات الصحيحة أو طريقة تصحيح تلك الاسئلة او معايير إجتياز المقابلة الشخصية للملتحقين بالمسابقة.

وأشار عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، إلى أن معظم المتقدمين للوظيفة ممن رسبوا في تلك الإختبارات هم من اوائل الدفعات و أوائل الخريجين ، مع تأكيدهم الشديد على أنهم على يقين تام بأنهم تجاوزوا نسبة الـ 75% من عدد الإجابات الصحيحة التي تشترطها المصلحة لاجتياز الأختبار الألكتروني إلى جانب عدم وجود أي عائق قد صادفهم أثناء إجراء المقابلة الشخصية في المرحلة التالية .

وطالب البرلماني الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن توضيح معايير إجتياز تلك المسابقة والإطلاع على مدى تطابق إجابات المتقدمين كافة مع ما تم إعلانه من نتائج كي نقوم بأعطاء كل ذي حقاً حقه وسط مناخ نزيه وشفاف