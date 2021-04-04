/625563/سامى-الشيشينى-اعملو-حسابكو-ساسي-مش-موجود

وأوضح سامى الشيشينى ان ساسي له متطلبات قديمة بقيمة 800 الف دولا , باللإضافة لما للمقدم الذي يحتاجه ساسي للتجديد “.

اتحاد الكرة « مش لاقي » مدير فني !!

وأكد الشيشينى ان امكانيات الزمالك لا تسمح ببقاء ساسي، وذكر أن الزمالك غير مستقر حاليا فلن يستطيع دفع المبلغ الذي يطلبه ساسي وهو 2 مليون و 800 الف دولار، ويعتبر هذا تعجيز للنادى وامر غير طبيعى” .

وتابع حديثة قائلاً:”وليس من الطبيعي ان يطلب اللاعب زياده مليون دولار على عقده، ويوضح ان ساسي لاعب محترف ينظر الى الماديات وليس ابن النادى، ويوجه رسالة ل جماهير الزمالك " اعملو حسابكو ساسي مش موجود " .

البديل في حالة رحيل ساسي

وأضاف قائلاً:” الشيشينى ان اى لاعب يأتى الى نادى كبير مثل الأهلى او الزمالك فلابد ان تكون التكلفة عالية على ادارة النادى، وذكر ان ساسي لاعب مختلف لا يمكن مقارنته ببديل، ولا يمكن تبديله بـامام عاشور، في ساسي مثل افشة في الاهلى لا يوجد بديل لهم” .

ترتييب مجموعة الزمالك بعد الفوز على المولودية

يتقدم الترجي المجموعة بمجموع 10 نقاط .

في اللمركز الثانى مولودية الجزائر ب 8 نقاط . والزمالك في المركز الثالث ب 5 نقاط . و يتزيل نادى تونجيت المجموعة ب 4 نقاط .

وأحرز الزمالك الهدف الاول له في المباراة في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، عن طريق الدولي يوسف إبراهيم أوباما، من تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي لمروان حمدي في منطقة الجزاء علي الجاني الأيمن ويمررها بعرضية ليوسف اوباما ويسكنها الشباك في اعلي الزاوية اليسري للحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، باقدام شيكابالا، من خلال هجمه منظمه للقلعة البيضاء من الجانب الأيمن لتصل لشيكابالا من الجانب الأيسر وينهيها تسديدة قوية زاحفة من تحت حارس المرمي في الجانب الأيسر له.