/625572/الشيوخ-يوجه-التحية-للرئيس-السيسي-لنجاح-مصر-فى-ملف-السفينة-واحتفالية-نقل-المومياوات
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بنجاح مصر في ملفين في أشد الأهمية.
وأكد أن نجاح تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بسواعد مصرية خالصة في وقت قياسي رغم كل التعقيدات الفنية التي توقعت أن تستمر لفترات طويلة.
نجاح مصر في التعامل مع الأزمات
وأشار إلى أن تحريك السفينة أثبت للعالم للعالم نجاح مصر في التعامل مع الأزمات والتأكيد على أن قناة السويس من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ، باحتفالية نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، مؤكدا أن الموكب يليق بحضارة الأجداد، وهو ما أشاد به القاصي والداني.
وقال: تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات التي ترفع أسم مصر عاليا بين دول العالم.
وكان موكب أمس يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».
وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.
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