/625573/إيفلين-بطرس-تتقدم-بطلب-إحاطة-لإعادة-فتح-باب-تلقي-طلبات-مشروع-جمعيتي

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، طلب إحاطة إلى الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلغاء قرار وقف قبول طلبات المواطنين في مشروع "جمعيتي".

إيفلين بطرس: مشروع “جمعيتي” واحد من أهم المشاريع القومية

وقالت عضو مجلس النواب، إيفلين بطرس:” إن مشروع «جمعيتي» التابع لوزارة التموين، يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي ساعدت الكثير من الشباب على إيجاد فرص عمل، لترفع من مستوى معيشتهم وتفتح لهم أبواب الرزق، في ظل وقف باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

إيفلين بطرس: تنفيذ 6 مراحل للمشروع أسفر عن فتح 6 آلاف منفذ

وأوضحت عضو مجلس النواب، إيفلين بطرس:” إن تنفيذ 6 مراحل للمشروع على مدار أربع سنوات منذ عام 2016 إلى 2020، أسفرت عن فتح 6 آلاف منفذ، وهو ما ساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشبابنا، حيث أن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل مباشرة، كما ساهم في تغطية المناطق الأكثر احتياجا في محافظات الدلتا وصعيد مصر، بمنافذ سلعية ثابتة، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكملت عضو البرلمان، إيفلين بطرس، قبل أن نتفاجئ بصدور قرار من وزير التموين، بوقف باب تلقي أي طلبات من المواطنين منذ عام 2020، وهو ما أغلق الباب أمام شبابنا الراغب في مصدر رزق شريف.

ولفتت النائبة إيفلين بطرس، إلى أن قرار وقف تلقي أي طلبات في مشروع "جمعيتي" يفتقد الصواب، ويحتاج إلى إعادة نظر من جديد، حيث أغلق الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة، ويخالف توجيهات الدولة بالتيسير على الشباب، ودعم مشروعاتهم.