صور: بتكلفة 20 مليون جنيه.. انتهاء تطوير طريق مصطفى كامل خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم الانتهاء من أعمال توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بحى المنتزه أول خلال 3 أشهر، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 20 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال تفقده أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق، اليوم الأحد، يرافقه أعضاء مجلس النواب، وجيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، وأمل محمود، مدير مديرية الطرق بالإسكندرية.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل رصف الطريق بطول 4 كيلو و600 متر بدءا من ميدان الساعة وحتى شارع الملك، فضلا عن توسعة الطريق ليصل عرضه لـ 30 متر في كل اتجاه بدلا من 17 متر، وذلك لحل أزمة المرور.

وأشار إلى أنه جرت إزالة كافة التعديات والإشغالات المخالفة للقانون على جانبى الطريق ما يسمح بتوسعته، قائلا: "شارع مصطفى كامل من أهم شرايين المرور بالإسكندرية".

وأوضح المحافظ أنه جرى ترحيل أعمدة الإنارة وشبكات الصرف الصحي وكافة المرافق لضمان عدم القيام بأي أعمال حفر بالطريق بعد الانتهاء من تطويره.