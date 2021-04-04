عضو هيئة التدريس بـ الفنية العسكرية يحصد البرونزية بمعرض جينيف للابتكارات

جدة - نرمين السيد - حصل المقدم تامر سعيد عبدالظاهر، عضو هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية على الميدالية البرونزية "المركز الثالث"، بمعرض جينيف الدولى للإبتكارات فى مجال الميكانيكا والذى أقيم بسويسرا عبر الإنترنت فى الفترة من 10-14 مارس 2021، حيث تنافس 52 ابتكار بمجال علم الميكانيكا والآلات والمحركات.





جاء ذلك فى إطار حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بأبنائها من المبتكرين، وتوفير كافة الإمكانات للتمثيل المشرف لمصر بالمحافل الدولية. وكان الابتكار المصرى الفائز عبارة عن روبـوت سريع مـزود بآليـة تشغيل مرنة للعمل فى الأراضى الوعرة بسرعة عالية حيث يمكن إستخدامه فى عدة تطبيقات مدنية وعسكرية منها: - بناء الخرائط للأنفاق المكتشفة والمساعدة فى مناطق الكوارث وأعمال البحث والإنقاذ. - تطهير الأماكن العامة من فيروس كورونا. - جمع عينات من التربة للأماكن الملوثة. أقيمت فعاليات المعرض لعرض أهم ما توصل إليه المبتكرين بجميع أنحاء العالم بمشاركة 20 دولة وبإجمالى 600 مبتكر بعدة مجالات بحثية. يأتى هذا الإنجاز نتيجة للعمل الجاد على أسس علمية وتكنولوجية برعاية ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة.

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