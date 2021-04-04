فيديو.. وزيرى: احتفال نقل المومياوات اقشعرت له الأبدان.. والعالم فى دهشة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصًا منذ اللحظة الأولى، والتى بدأت من سنتين، على متابعة الأعمال الخاصة بنقل المومياوات الملكية.





وأضاف وزيرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المعرض عبر القناة الأولى المصرية، أن كل تفصيلة فى حفل نقل المومياوات الملكية، تمت دراستها بعناية فائقة، مؤكدًا أن اختيار "خالد النبوى" لم يكن بشكل عشوائى، وإنما جاء بعد دراسة.

احتفال نقل المومياوات

ولفت إلى أن السر فى مرور الموكب الملكى من 12 بوابة، هو أن المصرى القديم كان يعتقد أن الروح تنتقل إلى العالم الآخر من خلال 12 بوابة، كما أن اختيار الألوان فى الحفل والتى تصدرها الأزرق والذهبى، كان بسبب أن المصرى القديم يفضلهما.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن العالم الآن فى دهشة، بعد مشاهدة احتفال نقل المومياوات الملكية، مؤكدًا: "اقشعرت له الأبدان".

وأكد أن المومياوات الملكية سيتم عرضها فى المتحف، بعد انتهاء أعمال الترميم، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم 17 مارس ليلا، وسيتم الافتتاح أمام الجمهور يوم 18 مارس، والذى يتزامن مع الاحتفتال بيوم التراث العالمى.

وضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.

وتمت عملية نقل المومياوات الملكية وفقًا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالمياً فى نقل القطع الأثرية، وذلك من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ثم تحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها لتلك العملية بما يضمن التحكم فى الاهتزازات بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

واستقبلت المومياوات استقبالاً عسكرياً يليق بعظمة وهيبة الأجداد بإطلاق 21 طلقة تشریفیة بالمتحف القومى للحضارة المصریة بالفسطاط، وإضاءة على طول خط السير الذى شهد تطويراً كبيراً فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطوير المناطق الموجودة على خط سير الموكب بداية من ميدان التحرير وحتى الفسطاط.