نائب بالشيوخ عن موكب المومياوات: ما حدث يُدرَّس.. والأوركسترا حاجة تفرح

جدة - نرمين السيد - وطالب حجازى، الإعلام باستعادة البطولات فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن ما حدث فى حفل المومياوات الملكية يدرس والأوركسترا "حاجة تفرح" وما حدث رفع رأسنا للسماء.
وفى السياق ذاته؛ قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ إن النجاح الكبير فى تعويم السفينة واحتفال نقل المومياوات الملكية أعطى المصريين جرعة سعادة وثقة كبيرة.
وقال خلال الجلسة العامة: الكلمات لا تكفى ونشكر الله على هذه المنحة الإلهية فى الأمرين وهى دافع قوى لكل مصرى فى مجال عمله فى بلد راسخ فى الثقافة وكل مناحى العمل ولا عوائق تعطل مسيرتنا بإذن الله.
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