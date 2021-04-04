صور.. استخراج الرقم القومى بالمجان لـ 128 سيدة بريف الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه تم استخراج بطاقة الرقم القومى لـ 128 سيدة بعزبة النخل بالمجان، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية.
وأكدت رئيس حى المنتزه أول، أنه جرى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة، لمجابهة فيروس كورونا، خلال فاعليات المبادرة.
وتهدف المبادرة لتمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى المجتمع، ومساعدتهن فى إثبات وجودهن، وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.
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