وزير التموين: الصناعات الغذائية تظهر بشكل كبير فى معارض أهلا رمضان

جدة - نرمين السيد - وأضاف مصيلحى خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الأول للصناعات الغذائية المنعقد الآن، أن القطاع له أدوار كثيرة فى توفير الغذاء داخل مصر و خارجها مما يوفر عملات صعبة لذلك فهو من القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخرى.

وكشف المصيلحى، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت اهمية تطوير الشركات التابعة لها وتم الانتهاء من دراسة جدوى شركتى قها وأدفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.

وقال المصيلحى، إنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة قها وأدفينا إلى شركة مساهمة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للمشاركين فى المؤتمر: "من فضلكم تعالوا شاركونا".

وأكد المصيلحى، أهمية وجود نظرة جديدة فى التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبرى لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصرى.

وأكد المصيلحى، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة و كذلك العكس، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة.

أشار المصيلحى، إلى أن قبل نهاية شهر أبريل الجارى سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها 4 مخازن كبرى فى عدد من المحافظات.

وأضاف، أن شركة رانجيس الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجارى تطوير أسواق الجملة الكبرى فى العبور و6 أكتوبر.

وأوضح المصيلحى، أنه تم أيضا افتتاح نحو 6 آلاف منفذ جمعيتى خلال المراحل السابقة و يتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح 1000منفذ.