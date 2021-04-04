رئيس الشيوخ مشيدًا بموكب الموميات: يليق بحضارة الأجداد

جدة - نرمين السيد - وأكد أن نجاح تعديل مسار السفينة الجانحة فى قناة السويس بسواعد مصرية خالصة فى وقت قياسى رغم كل التعقيدات الفنية التى توقعت أن تستمر لفترات طويلة.

وأشار إلى أن تحريك السفينة أثبت للعالم للعالم نجاح مصر فى التعامل مع الأزمات والتأكيد على أن قناة السويس من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ، باحتفالية نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، مؤكدا أن الموكب يليق بحضارة الأجداد، وهو ما أشاد به القاصى والدانى.

وقال: تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاحات التى ترفع اسم مصر عاليًّا بين دول العالم.