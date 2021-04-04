جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعقيبا على نجاح قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية بعد جنوحها فى مياه القناة: السفن يمكن أن تجنح ولكن الأمم العظيمه لا تجنح.
وتابع: جهود مصر فى تعويم السفينة فى هذا الوقت القياسى يؤكد أننا أمام مسيرة حقيقية لدولة قادرة على تخطى الصعاب.
احتفال نقل المومياوات
وأشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، بحالة الإبهار التى قدمتها مصر للعالم بأثره فى حفل نقل المومياوات المصرية، قائلا: نحن نقدم عملا فنيا وجماليا للساحة الدولية، وهناك إشادات عالمية منذ الأمس بتنظيم الحفل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو مجلس الشيوخ: مصر أبهرت العالم فى احتفال نقل المومياوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.