عضو مجلس الشيوخ: مصر أبهرت العالم فى احتفال نقل المومياوات

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعقيبا على نجاح قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية بعد جنوحها فى مياه القناة: السفن يمكن أن تجنح ولكن الأمم العظيمه لا تجنح.

وتابع: جهود مصر فى تعويم السفينة فى هذا الوقت القياسى يؤكد أننا أمام مسيرة حقيقية لدولة قادرة على تخطى الصعاب.

احتفال نقل المومياوات

وأشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، بحالة الإبهار التى قدمتها مصر للعالم بأثره فى حفل نقل المومياوات المصرية، قائلا: نحن نقدم عملا فنيا وجماليا للساحة الدولية، وهناك إشادات عالمية منذ الأمس بتنظيم الحفل.