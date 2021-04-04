مصر للطيران تسير 4 رحلات أسبوعيًا بأسعار خاصة للصعيد

أعلنت مصر للطيران عن تشغيل ٤ رحلات أسبوعيا تربط بين مطار القاهرة وكل من مطاري أسيوط وسوهاج بمعدل رحلتين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع اعتبارًا من 18 إبريل الجاري.

وتٌسير الشركة هذه الرحلات بخط سير ( القاهرة /أسيوط /سوهاج القاهرة ) و ( القاهرة / سوهاج / اسيوط / القاهرة ) وتربط هذه الرحلات عملاء مصر للطيران بالعديد من نقاط مصر للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر مطار مطار القاهرة مثل دبي وأبوظبي والبحرين وإسطنبول وعمان وبيروت والخرطوم وغيرها من العديد من نقاط مصر للطيران.

يذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها بين القاهرة وأسيوط وسوهاج بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت ومشاهدة المواد الترفيهية عبر خدمة الـ Streamingويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بربط شبكتها الدولية بمدن صعيد مصر عبر مطار القاهرة الدولي في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.