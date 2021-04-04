قرار رئاسي بتعيين المستشار محمد الفيصل نائبًا لرئيس المركزى للمحاسبات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 139 لسنة2021 بتعيين المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد رجب، نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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