/625569/عبد-العزيز-النحاس-موكب-المومياوات-حدث-استثنائي-وتعبير-صادق-على-أن-الاحفاد-يستعيدوا-أمجاد-الاجداد

قال النائب عبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، إن حدث نقل المومياوات الملكية امس حدث استثنائي وتعبير صادق على ان الاحفاد يستعيدوا أمجاد الاجداد ويذكرون العالم كله بان مصر التي صنعت المعجزات قبل 7 الاف سنة قادر ابنائها ان يستعيدوا امجادهم وقادرين على أن يصنعوا ويصدروا تاريخا عظيما فى الحاضر.

الموكب الملكي تعبيرا عن تقديس المصريين لاجدادهم

وأكد عضو مجلس الشيوخ، النائب عبد العزيز النحاس، على أنه لم يكن هذا المشهد المهيب التى صدرته مصر للانسانية الا تعبيرا حقيقيا عن تقديس المصريين لحضارتهم الحفاظ عليه من اجل الانسانية جميعا مؤكدا على اننا الان اما لحظة فارقة وهامة لاستعداد مصر بكل المسؤلين فيها حكومة وشعبا لاستعادة اهتمام السياحة العالمية حيث ان مصر ستصبح الوجهة السياحية الاولي لكل عشاق التراث الانساني والحضارة الفرعونية المتفردة .

اعادة تأهيل البنية التحتية لوزارة السياحة

وتنمي عضو مجلس الشيوخ، النائب عبد العزيز النحاس، أن تقوم وزارة السياحة والاثار باعادة تأهيل بنيتها الاساسية فى هذه الفترة التي تشهد انعدام الحركة بسبب كورونا حيث تكون هناك انطلاقة كبري للسياحة المصرية مع بدء حركة الطيران والسياحة بشكل عام.

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والجدير بالذكر أن مصر شهدت أمس، احتفالا فريد من نوعية لا يتكرر فى اي دولة ، وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث نقل عدد 22 مومياء من بينهم 18 لملوك و 4 لملكات تربعن على عرش مصر لعقود طويلة.

كما لاقى الحدث إشادات واسعة من نواب الغرف التشريعية، حيث المردود الإيجابي الذي سيعكسه هذا الحدث على قطاعي السياحة والاثار فى مصر، ودعمه للاقتصاد المصري، فضلا عن تعريف العالم بعراقة الحضارة المصرية العظيمة وعبق التاريخ وربط الماضي بالحاضر.

هذا واشاد الرئيس السيسي بالموكب الملكي لنقل المومياوات على حسابة الرسمي على فيسبوك قائلا:”بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية”.