/625574/ممدوح-عباس-يكشف-سر-تواصله-مع-قائد-نادي-الزمالك

قرار جديد من موسيماني بعد التعادل أمام المريخ أمس

وكتب عبر حسابة الشخصي” تويتر”:”بالأمس كان اليوم بالنسبة لى ابيض بريال مدريد، وابيض بالملكى المصرى الزملكاوى، وقد وعدنى الفنان شيكابالا بأننا سنفوز في الجزائر فقلت له أنه لم يحدث وأن فزنا في الجزائر فأكد لي اننا سنفوز ".

وتابع:" وهكذا كان الرجال بالأمس عند حسن الظن والتقدير، وتبقي خطوة واحدة للوصول الى الأدوار التالية ولكن شريطة أن يلعب الترجى بكامل قوته يوم السبت القادم " . وعد شيكابالا لممدوح عباس

وعد شيكابالا ممدوح عباس بأنهم سيحققو الفوز امام الجزائر وفي حالة الفوز في الجزائر سيفوز الزمالك بالبطولة، تحقق الفوز في الجزائر، فهل سيستكمل الابيض الفوز ويتحقق وعد الأباتشي.

ترتيب المجموعة الزمالك

يتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات، وضمن التاهل كأول للمجموعة، وتتبقي له مباراةوحيده مع مولودية الجزائر.

في المركز الثاني مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات، وتبقي له مباراة وحيده مع الترجي التونسي.

في المركز الثالث الزمالك بفارق الأهداف علي تونجيث برصيد 5 نقاط من أصل 5 مباريات، وتتبقي مباراة وحيده له مع تونجيث.

في المركز الرابع والأخير يأتي تونجيث السنغالي برصيد 5 نقاط من أصل 5 مباريات، وتتبقي له مباراة في المجموعة مع الزمالك، وقد خرج من البطولة

يتقدم الترجي المجموعة بمجموع 10 نقاط .

في اللمركز الثانى مولودية الجزائر ب 8 نقاط . والزمالك في المركز الثالث ب 5 نقاط . و يتزيل نادى تونجيت المجموعة ب 4 نقاط .

وأحرز الزمالك الهدف الاول له في المباراة في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، عن طريق الدولي يوسف إبراهيم أوباما، من تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي لمروان حمدي في منطقة الجزاء علي الجاني الأيمن ويمررها بعرضية ليوسف اوباما ويسكنها الشباك في اعلي الزاوية اليسري للحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، باقدام شيكابالا، من خلال هجمه منظمه للقلعة البيضاء من الجانب الأيمن لتصل لشيكابالا من الجانب الأيسر وينهيها تسديدة قوية زاحفة من تحت حارس المرمي في الجانب الأيسر له.