أمال رزق الله تُطالب عظيمات مصر بسرد الأحداث التاريخية للأبناء للتفاخر بتاريخهم 

/625575/أمال-رزق-الله-تطالب-عظيمات-مصر-بسرد-الأحداث-التاريخية-للأبناء-للتفاخر-بتاريخهم

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بموكب نقل المومياوات الملكية مساء أمس السبت الموافق 3 ابريل 2021 من المتحف المصري لمتحف الحضارة والذي نقلته أكثر من 400 قناة محلية وأجنبية، مُشيرة إلى أن المومياوات الملكية تمثل قيمة مضافة للمتحف القومي للحضارة المصرية لما لها من قيمة علمية وأثرية كبيرة ستجذب السياح.

أمال رزق الله تطالب أمهات وعظيمات مصر بالترويج للموكب

وطالبت عض مجلس النواب أمال رزق الله، خلال البيان الصادر لها، عظيمات مصر والأمهات بالاحتفال بهذا الحدث التاريخي والعالمي وتوثيق هذا الحدث على طريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق وضع الصور الشخصية في إطار المومياوات، فضلا عن سرد هذه الأحداث لأبنائهن والإفتخار به، مُشيرة إلى أن موكب نقل المومياوات الملكية يُساعد بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة من جديد للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت خاصة في مدينة القاهرة بشكل عام.

اقرأ ايضا:محمود عصام: موكب المومياوات الملكية دليل قاطع على مكانة الحضارة المصرية

وأكدت عضو مجلس النواب، أمال رزق الله أنه سيضع مناطق جديدة على الخريطة السياحية داخل القاهرة مثل مدينة الفسطاط التاريخية، والتي تضم "الكنيسة المعلقة وحصن بابليون أحد النقاط الهامة لمسار العائلة المقدسة" ومسجد عمرو بن العاص "أول مسجد بني في مصر وأفريقيا " ودير بني عيزرا، بجانب تجديد شباب بحيرة عين الصيرة "عين الحياة"

وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.