رضوى البحيري صاحبة الحضور الأقوى في حفل موكب المومياوات الملكية.. "تعرف عليها"

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دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن العازفة رضور البحيري ورحلتها في عالم الموسيقى منذ بداية مشوارها وإبحارها في عالم الفن.

العازفة رضوى البحيري

كان المجهود العظيم للأوكسترا في حفل نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، الحدث العالمي الذي شهدته مصر مساء السبت، هي أحد أجمل المشاهد التي لفتت أنظار الجميع، و لكن من بين عازفي الأوكسترا، خطفت العازفة رضوي البحيري قلوب المصريين و تصدرت التريند.

أشاد عدد كبير من المصريين بموهبتها الخارقة وثباتها الأنفعالي وأداءها الرائع و قوة عزفها على الطبول، ما عكس صورة جميلة عن المرأة المصرية، ولقبوها بحفيدة حتشيسوت.

أعرب الكثير على مواقع السوشيال ميديا، عن اعجابهم الشديد بالعازفة رضوي البحيري و من تمكنها في ضبط إيقاع الموسيقي من على مقعدها أمام آلة "التمباني”، حيث جاءت التعليقات كالأتي :" معرفهاش بس كانت هايلة جدًا جدًا ثبات انفعالي رهيب وتركيز في العزف وكاريزما كنت بستني الكاميرا تيجي عليها.. تستحق إننا نعرفها ونقولها إنها كانت ١٠/١٠ النهاردة برافو برافو".

معلومات عن رضوي البحيري

حديث موكب المومياوات رضوي البحيري عازفة الطيمبان في اوكسترا و كورال الفيلهارموني الخاص بموكب المومياوات الملكية تحت قيادة المايسترو نادر العبايسي.

درست “البحيري” في معهد الكونسرفتوار، وتخصصت في الإيقاع، لتغوص في عالم الفن والموسيقى ليظهر اسمها للنور منذ 12 عامًا، وأصبحت ليدر أوكسترا البركشن في أوبرا القاهرة.

أوضحت رضوي، أنها وزملاءها استهلوا الاستعداد للحفل منذ أكثر من 4 أشهر، قضوها في العمل المتواصل، معربة عن شعورها برهبه الحدث و الخوف ممتزجان بشعور الفخر و المسؤولية حيث قالت: "عندما تم اختياري ضمن الفرقة كنت أشعر بسعادة كبيرة، لكن مع معرفة التفاصيل ووجود الرئيس عبدالفتاح السيسي شعرت بخوف ورهبة كبيرين.. كنت أتدرب بمفردي وبرفقة الفرقة.. لم تغب تلك الحفلة عن ذهني منذ تم اختياري لها.. كان الأمر أشبه بمهمة وطنية لا مجال فيها للفشل أو حتى الخطأ".

واختتمت رضوى البحيري حديثها، قائلة: "أشعر بفخر شديد. الجميع يخبرني بمدى جديتي في العزف بصحبة الفرقة. لم ألتفت للحضور واندمجت في دوري وأحمد الله حيث يبدو أنني قدمت عرضا تاريخيا بصحبة الفرقة التي بذلت مجهودا كبيرا. الحفل خرج بشكل أبهر العالم".