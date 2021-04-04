بعد الجدل حول غناءها..شرين تنهي تتر مسلسل غادة عبد الرازق

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انهت الفنانه شيرين عبد الوهاب تتر مسلسل"لحم غزال"، بعدما نفت تعاقدها على غناء تتر لمسلسلات رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تتر أغنية شرين عبد الوهاب لمسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان 2021، بعد حالة الجدل التي أثيرت على الساحة.

تتير مسلسل لحم غزال لغادة عبد الرازق

كتب محمد رحيم ملحن تتر "لحم غزال" عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: "الحمدالله رب العالمين انتهينا اليوم من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق بصوت الفنانه شيرين عبد الوهاب والتفاصيل قريبًا إن شاء الله وده تانى عمل بيجمعنا أحنا الثلاثه بعد أغنية مشاعر دعواتكم محمد رحيم".

يعد هذا التعاون الثاني بين شيرين عبد الوهاب ومحمد رحيم وغادة عبد الرازق بعدما سبق وقدمت تتر مسلسل "حكاية حياة" والأغنية الشهيرة "مشاعر"، فكانت من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع احمد إبراهيم.

قصة مسلسل لحم غزال

تدور أحداث مسلسل "لحم غزال" في بيئة إجتماعية شعبية وتلعب "غادة" دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، وعدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

الجدير بالذكر، أن المسلسل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامه، بطولة غادة عبد الرزاق ويشاركها فى البطولة شريف سلامه، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفه عبد الرسول، أحمد خليل، إيهاب فهمى ، رحاب الجمل، شريف دسوقى، وليد فواز وخالد محمود.