/625579/مصطفى-سالمان-موكب-المومياوات-مفاجأة-للعالم-ونقلة-نوعية-للقطاع-السياحي

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ إن موكب المومياوات الملكية الذي شهدته مصر، ومن ثم العالم أجمع من قلب القاهرة كان بمثابة إحياء للتاريخ، واصفاً الموكب بأنه "حدث تاريخي يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر".

الموكب الملكي كان مفاجأة للعالم من حيث التنظيم والعرض

وذكر النائب البرلماني، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ إن موكب المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط كان مفاجأة للعالم من حيث التنظيم والعرض، والاحتفال متكامل الأركان الذي يعبر عن إرادة الدولة المصرية الحديثة.

السيسي يثبت قوة ومكانة مصر التاريخية

وأشاد "سالمان" بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور هذه المناسبة التاريخية، واستقباله للموكب بمتحف الحضارة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يثبت قوة ومكانة مصر التاريخية من خلال القوى الناعمة، وليس القدرة العسكرية والإستراتيجية والاقتصادية والسياسية فقط، قائلاً "الرئيس يؤكد ويبرز قوة مصر في مختلف المجالات، وما حدث فخر لكل مصري يعشق تراب هذا الوطن".

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وأضاف النائب البرلماني بأن الحالة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي تجاه موكب المومياوات وفرحة المصريين بالإنتماء لهذا الوطن وتاريخه تؤكد التاريخ العريق الذي يحمله كل مصري في الداخل، والخارج كونه ابناً لهذه الحضارة الي تمتد لآلاف السنين.

وأوضح"سالمان" إن المشهد التاريخي، والصور الملتقطة للموكب كان بمثابة رسالة جديدة من مصر للعالم، بعد الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أثبت فيها الشعب المصري قدرته بالعبور بالوطن لبر الأمان، وإرادته في بناء مصر الحديثة التي تستمد قوتها من تاريخها العريق، وحاضرها المشرق لبناء مستقبل باهر للأجيال القادمة.

ووجه النائب البرلماني الشكر لكل أجهزة الدولة التي شاركت في خروج هذا الحدث التاريخي بالصورة التي رآها العالم، وخاصة القوات المسلحة، ووزراة السياحة والآثار، وكبار رجال الدولة، والفنانين مشيراً إلى أن الحدث نقلة نوعية في خارطة العالم السياحية خلال الفترة القادمة. وأكد "سالمان" إن الحالة الأمنية في مصر أصبحت أرضاً خصبة لجذب المزيد من السياح، خاصة في ظل ترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، وآثار رحلة العائلة المقدسة، وحرص القيادة السياسية على افتتاح المتاحف بالمحافظات منذ سنوات، والقطاع السياحي سيجني ثمار هذا الجهد نحو إبراز حضارة مصر للعالم، وإبهار الوافدين إليها بمقاصد سياحية جديدة تليق بتطور الدولة المصرية في مختلف المجالات