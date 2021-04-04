/625581/احمد-قطب-عن-موكب-المومياوات--ماشهده-العالم--يعكس-تاريخ-ومكانة-الدولة-المصرية

تنظيم الحدث والترتيبات على اعلي مستوي

واكد عضو مجلس الشيوخ النائب احمد قطب ان جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت على قدر الحدث من حيث التنظيم والترتيبات التى كانت على اعلي مستوي و نال اعجاب العالم موجها التحية لكل من ساهم في خروج الحدث بالشكل الذي يليق بمصر وتاريخها مؤكدا على ان ماشهده العالم امس يعكس حجم ومكانة الدولة المصرية وتاريخها وقدرتها على تنظيم احتفالات دولية تليق بالأحداث التاريخية العظيمة.

الموكب سيكون له مردود رائع على ملف السياحة فى مصر

وقال قطب فى تصريحات لتحيا مصر ان خروج الموكب بهذا الشكل العظيم والصورة المشرفة للدولة المصرية جعل العالم كله يتحدث عن الحضارة المصرية وتاريخ مصر الفرعونى وله مردود رائع على ملف السياحة فى مصر بشكل عام ويضع تسائولات كيف استطاعت الدولة المصرية في ظل التحديات والظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا أن تنظم موكب تاريخى مشرف بهذه الصورة المشرفة مشيرا الى ان تكاتف الشعب المصري خلف رئيسه ومؤسسات الدولة كان السر وراء الانجازات التى تشهدها مصر .

وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.