/625583/أحمد-السجيني-يوجه-التحية-للرئيس-السيسي-واثق-في-إمكانيات-شعبه-وبلده-وتراثه

وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح لسيسي قائلا،: تحية مجددة لك أيها الرئيس الجاد المخلص المحب الورع المتدبر و المؤمن ببركة و كرم المولى عز و جل مع كل مجتهد قوى أمين، تحية لك أيها الرئيس الواثق فى إمكانيات شعبه و بلده و تراثه ،، فرغم الصعاب و التحديات و ملاحظاتنا على أداء بعض القطاعات الحكومية إلا أن كل يوم يمر علينا تثبت لنا دوما من خلال واقع تنموى مقدر بعيدا عن الأداء الحنجورى و الشعارات الرنانةان الرهان كان فى محله و ان الحالة الوطنية التى أوجدتها أفرزت ثقة و فرحة و سعادة متولدة لدى هذا الشعب الأصيل”.

إنقاذ مصر

وأضاف السجيني، "استحضرت بالأمس أثناء مشاهدتى الحدث المشرف و المبهر لموكب الموميات و افتتاح متحف الحضارات بالفسطاط ذكريات الأيام الخمسة من ٢٨ يونيو حتى ٣ يوليو و قد كنت ضيفا على قناة ال BBC الانجليزية لأجد نفسى بشكل مفاجئ مطالب أن اعلق على بيان القوات المسلحة حين ذاك و القاضى بوضع خارطة طريق لإنقاذ مصر من الضياع، ومؤكد انها كانت فترة صعبة شديدة الظلمات والالتباس و راهنت و راهن معى الملايين وقتها على المؤسسات المصرية الوطنية الداعمة و الحامية و التى قد لا يعلم الكثير ان رجالها لا ينامون الليل حتى تضحى تلك البلاد فى عزة و استقرار و امان و بالطبع الرهان الأكبر كان ممتدآ لشخص عبد الفتاح السيسى قائد الملحمة.

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية حديثة قائلا،” ادعوا للرئيس مخلصا ان يبارك لنا فيه و يحفظه من شر نفسه و شر من حوله و شر كل حاقد او جاهل عليل، و دوما دوت الخليج بشعبها العظيم و مؤسساتها الوطنية و قائدها المخلص الجاد ."

وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.