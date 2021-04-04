/625584/هيدي-كرم-للرئيس-السيسي-إرادة-شخص-واحد-قادرة-على-تغيير-مصائر-أمم

أشادت الفنانة هيدي كرم، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب الحالة التي باتت مسيطرة على العالم أجمع بسبب موكب المومياوات الملكية ورحلته الذهبية من المتحف المصري حتى متحف الحضارة.

دوت الخليج يرصد الرسالة التي وجهتها الفنانة هيدي كرم للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها ومتابعيها.

هيدي كرم تشيد بدور الرئيس السيسي

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسى عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلقت قائلة: "علمنى هذا العظيم إن إرادة شخص واحد قادرة على تغيير مصائر امم!!!شكراً لك.. أحبك من قلبي"، وذلك ردود الفعل القوية على أعظم موكب في تاريخ مصر الحديثة.

تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الورزاء بمشاركة العديد من الفنانين، وكان هناك أكثر من 400 تغطية إعلامية لنقل الحدث لحظه بلحظه.

موكب المومياوات الملكية

ضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الاسر الـ (17،18،19،20)، من بينها مومياوات الملوك (رمسيس الثانى،سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الاول،حتشبوت، ميرت أمون).

الجدير بالذكر، أن كانت آخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل “لؤلؤ” الذي شاركت في بطولته بجوار كلًا من الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، إدورد، نجلاء بدر، وباقة لامعة من نجوم الفن.