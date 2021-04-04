انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق منها: (ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة). وأوضحت الشركة أن المياة ستقل في (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غدا الاثنين الموافق 5 / 4 / 2021 وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم، نظرا لأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح. وقالت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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