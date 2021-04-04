محمد الباز يصل مجلة روز اليوسف لحضور مؤتمر الدفاع عن الإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، اليوم، إلى مقر انعقادة مؤتمر مجلة روز اليوسف، والذى دعا إليه أحمد الطاهرى، رئيس تحرير المجلة، لاتخاذ موقف موحد ضد من أهان الإعلام المصرى.





كان أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قد نشر على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورات تحمل إهانات للإعلام المصرى والإعلاميين. وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى بيان له، أنه تابع بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والذين طالهم جميعا إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021. وطالب المجلس، التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، فتم التأكد من ذلك وعليه فإن المجلس قرر التوجه إلى المستشار النائب العام بشكوى جنائية، طالبين منه اتخاذ الإجراءات التى من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقاً لصحيح القانون فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف فى حق الإعلاميين فى مصر عامة وفى حق بعض الزملاء.

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