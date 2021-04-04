منح 29 من العاملين بمكتب براءات الاختراع صفة مأمورى الضبط القضائى

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم ، قرار وزير العدل رقم 6196 لسنة 2020، بمنح بعض العاملين بالإدارة العامة للشئون الفنية، بمكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صفة مأمورى الضبط القضائى.





وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون الملكية الفكرية، وعلى قرارى وزير العدل رقمى 1277 لسنة 2003، 6490 لسنة 2004، وعلى كتاب وزير التعلـيم العـالى والبحـث العلمى. وقرر وزير العدل، بأن يمنح العاملين بالإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب بـراءات الاختـراع التـابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الآتى أسماؤهم بصفته الوظيفية كل فـى دائـرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقـع بالمخالفـة، لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

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