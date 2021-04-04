/625588/فريد-زهران-يهنئ-مصر-والعالم-بافتتاح-متحف-الحضارة-ويشيد-بتنظيم-الحفل

قدم فريد زهران ،رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خالص التهنئة لمصر و المصريين و العالم كله بافتتاح متحف الحضارة الذي يتيح إمكانية حقيقية لعرض الآثار المصرية بصورة لائقة ، مما يؤكد على وزن الحضارة المصرية و أهميتها .

الموكب برز قدرة المصريين عندما تتضافر الجهود وتتوفر الارادة

وأشاد "زهران" في بيان له، بحفل نقل الممياوات الملكية الذي تم تنظيمه بشكلٍ راقي يليق بعظمة الحدث وعظمة الحضارة المصرية ، مشيراً إلى أنه قد اثبت هذا التنظيم الناجح لهذا الحدث الكبير قدرة المصريين على التفوق عندما تتوفر الإرادة و تتضافر الجهود و تذلل العقبات.

الموكب الملكي لنقل المومياوات الملكية الي متحف الحضارة بالفسطاط

وكان قد شهد العالم ، أمس، موكب نقل المومياوات في حدث فريد من نوعه أبهر العالم أجمع، ويضم هذا الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».