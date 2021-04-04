نيللي كريم تخطف الأضواء برداءها الأبيض في موكب المومياوات.."صور"

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طلت الفنانة نيللى كريم، أمس السبت، بإطلالة فرعونية في حفل موكب المومياوات الملكية، مرتدية فستان أبيض طويلًا بدون أكمام، مزينًا بتطريزات ذهبية لتتماشى إطلالتها مع ضخامة وهيبة الحدث الفرعوني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إطلالة الفنانة نيللي كريم من حفل موكب المومياوات الملكية، التي لفتت أنظار العالم لتتصدر “التريند”.

إطلالة نيللي كريم الفرعونية

ارتدت نيللي كريم إكسسورات رقيقة منها خاتم وأسورة ذات الطابع الفرعوني، وأعتمدت على المكياج البسيط وتصفيف شعرها بما يتناسب مع إطلالتها البسيطة.

نشرت “نيللي” صورًا جديدة لها من كواليس موكب المومياوات الملكية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت عليهما قائلة: "ما وراء المشاهد".

شاركت نيللي فى حديثها عن الملكة حتشبسوت وبناءها بمعبد الدير البحرى بالاقصر، وكررت كلمتها بعد الحفل مباشرة وقالت " ألاف السنين والناس من كل الدنيا لسة بتيجي هنا عشان تزور الأثر العظيم ده، اللي بُناه يعتبر معجزة معمارية لمهندس عبقري ونقوش وألوان زاهية لفنان مبدع.. معبد الدير البحري اللي بنته الملكة حتشبسوت أشهر ملكات مصر والعالم القديم من حوالي 3500 سنة في حضن الجبل غرب الأقصر".

إطلالة استعراضية لنيللي كريم

نشرت نيللي، صور جديدهة لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى”فيسبوك”، لتشارك جمهورها إطلالات الأمس مع حركات استعراضيه بسيطة.

كان قد انطلقت الرحلة الذهبية لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة، ليصبح يوم 3 إبريل اليوم الذى شهد الحدث الأكبر في تاريخ مصر الحديثة.