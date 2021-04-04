محمد الباز: على وزير الإعلام أن يرحل حفظًا لماء وجهه

جاء ذلك فى تصريحات له على هامش المؤتمر الذى عقد اليوم الأحد، بمجلة روزاليوسف، بمشاركة عدد من رؤساء التحرير.
وتابع الباز: "هذه أول مرة يتم مهاجمة وزير، وقبل ذلك كانت الصحافة تهاجم الوزراء وسبق وخرج وزراء من مناصبهم بسبب تصريحاتهم، والوزير اليوم لا يمثل إلا نفسه فيما يقول، والوزير عندما يتحدث عن الإعلام ويطعن فيه من الداخل عليه ألا يستمر بعد ذلك فى منصبه، متابعًا: "الإعلام قوة وإذا فقدت الدولة سلاح الإعلام فقدت قوة كبيرة جدًا".
وأضاف الباز إن مجلس النواب يقف الآن وقفة قوية جدًا، واليوم الإعلام المصرى على قلب رجل واحد فى إقالة هذا الوزير، فهو ليس إضافة للإعلام وعليه أن يرحل الآن إذا أراد أن يحتفظ بماء وجهه.
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