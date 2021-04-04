الشيوخ يوافق مبدئيا على صندوق الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - ورفع رئيس المجلس، الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، على أن يعود لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

وأكد رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يستهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويكون مقر صندوق الوقف الخيرى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

كما يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيرى مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.