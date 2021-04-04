مؤتمر روز اليوسف.. رؤساء تحرير الصحف يطالبون بإقالة أسامة هيكل

جدة - نرمين السيد - ووجه الطاهرى، فى بداية حديثه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب نجاح موكب نقل الموميات الملكية، مشيرا إلى أنه أكد على عظمة الحضارة المصرية.

وتوافق المجتمعون على مناشدة الجهات المختصة بإقالة وزير الدولة للإعلام، ويتم نشر أخبار وزير الدولة للإعلام باسم الوزارة وصفة الوزير دون ذكر اسمه حسب بيان الطاهرى.

وتابع أنه تم التوافق على أن الإعلام المصرى كتلة صلبة، ويقف فى طليعة الصفوف مدافعا عن الدولة المصرية فى معركة البناء والبقاء، مقدما كل الدعم لمصر وشعبها وقامتها الوطنية السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهين الشكر لمجلس النواب لاستجواب الوزير.

وقال إن الاجتماع بحث المحاولات المتكررة من قبل أسامة هيكل لإشعال الفتنة الإعلامية، وجر الإعلام لاشتباكات جانبية.

وأكد الطاهرى أن محاولات هيكل بدأت منذ الصيف الماضى، عندما سعى لإثارة عدد من المشكلات مع قيادة المجلس الأعلى للإعلام السابقة، ممثلة فى القامة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ثم افتعاله أزمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله مع مجال عمل النقابة، وطعن فى مصداقية الإعلام المصرى بكل مكوناته المقروء والمسموع والمرئى بطبيعة العمل الإعلامى والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وأضاف أنه عندما مارس اثنان من الزملاء وهما خالد صلاح، ومحمد الباز، حقهما الدستورى الذى كفله لهما الدستور لمواجهة الوزير بأخطائه، عكست إدارته للخلاف نمطا غير مسبوق للدولة المصرية، بصفته أحد أعضاء الحكومة المصرية، حيث كتب حوارات على صفحته الشخصية توحى بأنه يتعرض لمؤامرة فى تشويه سمعة المؤتمر، وارتضى الوزير أن تكون وسائل الإعلام المعادية ظهيرا له.

واستطرد: الوزير لم يقدم من خلال موقعه أى شىء ملموس ويمكن الرجوع لتقرير الصحافة ومنها مقالات مشينة كتبها أحد الإعلاميين حملت أكاذيب وحملت حالة من البلبلة ومن ثم يتضح أن هذا الأكاديمى أحد أدوات الوزير وتم الاستعانة به فى دورة خصصت لتدريب متحدثى الوزارات الحكومية، متابعا: "إهانة أصحاب الكلمة والقلم ليس بالأمر الذى يمكن التهاون معه وسيكون ردنا قانونيا لما حدث، ويتنافى مع الدولة المصرية".

وتابع: عندما جاءت دعوة الحوار من جانبه.. قبلنا وذهبنا.. واستهان بالحضور.. وتعمد إهانة الهيئات الإعلامية برفضه حضور عضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتورة فاطمة سيد أحمد.

وجاءت دعوة التهدئة وتوحيد الصف الإعلامى من الأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وقبل الجميع والتزم من واقع إدراك دقة وأهمية التحديات الراهنة وما تتطلبه من الترفع عن مثل هذه الأمور.

وأكمل: إلى أن انتهت الانتخابات البرلمانية وانطلق مجلس النواب الجديد فى ممارسة دوره النيابى ومعه تكشف للرأى العام حقائق غائبة.

وتابع البيان: يبدو أن السيد الوزير قد أدرك عدم قدرته فى الاحتفاظ بموقعه الحكومى والذى لم يقدم من خلاله أى شىء ملموس، ويمكن هنا الرجوع إلى تقرير لجنة الصحافة والإعلام فى مجلس النواب.

واستطرد: فإذ بالوسط الإعلامى والصحفى يفاجأ بمقالات مشينة كتبها أحد الأكاديميين حملت إساءات للعاملين فى الإعلام وهيئات الدولة، والأخطر من ذلك قيام هذا الأكاديمى بإعادة رواية كاذبة لم يتم تداولها إلا فى إعلام الجماعة الإرهابية تستهدف زعزعة مصداقية مؤسسات الدولة السيادية ومن يعملون بها وتم تصديرها إلى الرأى العام المصرى لتحدث حالة من البلبلة وتبنتها قنوات معادية ولجان إلكترونية معروف مهمتها التخريبية، ثم يتضح أن هذا الأكاديمى أحد أدوات الوزير، وأن الوزير قرر مكافأته والاستعانة به فى دورة خصصت لتدريب المتحدثين باسم الوزارة، وهو ما جعل هذا الأكاديمى يتمادى فى تجاوزه، أملا منه وأملا من الذى يحركه بأن ينزلق الإعلام المصرى إلى هذا المنحدر.

ولكن لىّ الحقائق صعب على مهنة يبحث أهلها عن الحقيقة، وإهانة أصحاب الكلمة والقلم ليست بالأمر الذى يمكن التهاون معه، وعليه كان القرار الجماعى بأن يكون الرد صحافيا وسياسيا وقانونيا بما يحفظ كرامة المهنة وأهلها من هذه الأعمال غير المسؤولة والتى تتنافى مع أخلاقيات الدولة المصرية.

وخلص الاجتماع إلى:

ـ يؤكد المجتمعون أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصرى يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانٍ لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا الذى تتباهى به الأمم.

ـ توجيه الشكر لمجلس النواب المصرى على قيامه بدوره فى مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابى بطلب استجوابه.

ـ ناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية.

ـ نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.