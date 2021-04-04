وزير التنمية المحلية يشيد بمؤتمر أخبار اليوم العقاري

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، علي أهمية مؤتمر أخبار اليوم العقاري ، والذي يعقد اليوم تحت عنوان " نتعاون للمستقبل " بفندق الماسة بمدينة نصر، بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال المال والأعمال وكبار المطورين العقاريين المصريين والعرب .

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير علي هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم العقاري .

وأشار اللواء محمود شعراوي ، إلي أهمية هذا المؤتمر والذي يهدف إلي بحث جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاع التنمية العمرانية المصري لدعم الاقتصاد المحلي الوطني خاصة في ظل تمتع مصر بحالة من الاستقرار والأمن بشهادة مختلف دول العالم مما يوفر البيئة اللازمة لنجاح الاستثمار في كافة المجالات.

وأضاف "شعراوي" ان الحكومة المصرية نجحت في تحقيق طفرات كبيرة خلال الست سنوات الماضية في مجال التنمية العمرانية وبناء عدد كبير من مدن الجيل الرابع والمدن الجديدة بكافة المحافظات وعلي رأسها العاصمة الادارية الجديدة ، وذلك في ظل الحوافز الاستثمارية والتيسيرات التي تقدمها الدولة مما أكد قدرة السوق المصري علي استيعاب الاستثمارات الجديدة.

وأشاد وزير التنمية المحلية ، بدور مؤسسة أخبار اليوم الوطني والرائد علي مدار تاريخها في دعم جهود الدولة المصرية بمختلف المجالات والقطاعات .

كما أشار اللواء محمود شعراوي إلي النجاح الذي حققته مؤتمرات أخبار اليوم الاقتصادية علي مدار السنوات السابقة والتي ساعدت في حل الكثير من المشاكل ووضع الحلول لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرون والصناع ورجال المال والأعمال .