الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين رؤساء تحرير إصدارات الصحف القومية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 78 الصادر اليوم الأحد الموافق 4 أبريل الجاري، قرار الهيئة الوطنية للصحافة في شأن تعيين رؤساء تحرير إصدارات الصحف القومية.

وشمل القرار مؤسسة أخبار اليوم، ومؤسسة الأهرام، ومؤسسة دار التحرير والنشر، ومؤسسة الجمهورية، ومؤسسة روزال يوسف...