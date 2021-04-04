/625604/بالتواريخ-موعد-صرف-مرتبات-أبريل-في-رمضان

مراعاة لظروف شهر رمضان المبارك، وقبل حلول أيام عيد الفطر المبارك بأيام ليست بالقليلة، من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الاثنين 26 أبريل، الموافق 14 رمضان 1442 وحتى الأربعاء 28 أبريل 16 رمضان، على أن يتم تقسيم الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة، وفقا لما قالته الوزارة عبر بيان سابق.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، بما يتسق مع جهود الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، في بيان سابق، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الاثنين 26 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 27 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 28 أبريل.

ولم تعلن وزارة المالية للجمهور عن ما هي الوزارات والجهات الموزعة على كل يوم من الأيام الثلاثة، وذلك بعد اختلاف التوزيعة عن الشهور.

منذ اندلاع جائحة كورونا في مصر تعلن وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد صرف أجور العاملين بالدولة حيث تم تقسيم صرف رواتب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لها في جدول زمني حيث يتم صرف رواتب شهر أبريل خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل حيث يستطيع موظفي 33 وزارة وهيئة صرف رواتبهم يوم 26 وموظفي 20 وزارة وهيئة تابعة لهم صرف رواتبهم يوم 27 أبريل و صرف رواتبهم موظفي 13 وزارة وهيئة يوم 28 إبريل وباقي الوزارات يوم 29 أبريل، وذلك لضمان منع التكدسات أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومن ثم تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين.

وتضع وزارة المالية جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، وتعكف حاليا على حساب زيادة رواتب الموظفين و العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا الزيادة السنوية التي تم الإعلان عنها حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وذلك لتتوائم مع معدلات التضخم وفقا للموازنة العامة للدولة حيث يمكن صرف زيادة الرواتب مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو المقبل.