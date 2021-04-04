/625613/رغم-ارتفاع-أعداد-التشافي-حقيقة-ظهور-أعراض-جديدة-لفيروس-كورونا

رغم ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، إلا أن عدد من المصريين مازال قلقا من استمرار تفشي كورونا، وهذ المخاوف تأتي رغم إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، عن تلقِّي 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة، لقاح فيروس كورونا المستجد حتى السبت، في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة.

وحول هذه المخاوف، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، الأحد، إنّ هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية التي تصدر والخاصة بأعداد إصابات الفيروس والوفاة، وكذلك حالات التعافي.

وأشار إلى أن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا هي زيادة عالمية، ولكن الوفيات مستقرة في مصر بنسبة كبيرة.

وتابع تاج الدين، في تصريحات صحيفة: أن زيادة أعداد الإصابات خلال هذه الفترة ليست دليلا على الدخول في الموجة الثالثة، مشيرًا إلى أن أعراض الموجة الثالثة تختلف قليلا عن الموجة الأولى والثانية، ولكن في الأصل فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.

وأوضح مستشار الرئيس أن فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي، ولكن لوحظ أن بعض المصابين بالفيروس يشتكون من آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي أو إحمرار في العين، وهو غير مقلق وهو نوع من الحساسية فقط.

وأشار إلى أن هذه الأعراض تترافق مع الأعراض المعروفة والتي تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وكذلك آلام في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف.

وفى سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، فوفقا لآخر تقارير صادرة من الوزارة وصل معدل الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية إلى 76 بالمئة، وذلك بعد تسجيل الوزارة السبت 438 متعاف، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ داخل المستشفيات استعدادًا للموجة الثالثة لفيروس كورونا، كما طمأنت المواطنين بتوافر جميع الأدوية الخاصة ببروتكول العلاج الخاص بالمصابين وتوفير الأكسجين وغيره من المستلزمات الطبية.

لقاح أسترازينيكا:

استقبلت مصر قبل أيام 854 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدى الأشهر الماضية.

ومن المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أسابيع، كما أنه من المتوقع بنهاية شهر مايو المقبل أن تكون مصر قد استقبلت 4.5 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد ضمن اتفاقية "كوفاكس".

ووجهت الوزيرة بزيادة 200 مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها 40 مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح 339 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ40 مركزاً ثم تمت زيادتها إلى 139 مركزًا في مارس الماضي.

فوائد أسترازينيكا

كانت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كشفت أن فوائد لقاح كورونا (كوفيد-19) الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تفوق أي مخاطر.

وأضافت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتطعيم، أنه يجب التوصية باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد، بما في ذلك لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.

وفي توصيات أولية بشأن الجرعة، قالت إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين 8 أسابيع و12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.

ماذا نعرف عن اللقاح؟

عدد من المزايا تبرز عند الحديث عن هذا اللقاح، على رأسها الثمن، إذ تعتبر تكلفته منخفضة، وثمنه حوالي 2.50 يورو، للجرعة الواحدة، أي حوالي نحو 50 جنيهًا.

كما يتميز اللقاح بسهولة الحفظ، إذ تخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، وهي درجة حرارة البرادات العادية، مما يجعله عمليا أكثر مقارنة بلقاحي فايزربيونتيك وموديرنا، اللذين يتطلب تخزينهما درجات حرارة متدنية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر و20 تحت الصفر لموديرنا.

وقامت مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.

وحول طريقة عمله، يعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي 3 مليارات جرعة من لقاحها عبر العالم في 2021.

كما أنه أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن". والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.

فمن أصل 23 ألفاً و754 متطوعاً شاركوا في التجارب، سجل شخص واحد تلقى اللقاح "تأثيراً خطيراً قد يكون مرتبطاً" بالحقنة، بحسب البيانات الصادرة في المجلة.

وأصيب ذلك الشخص بالتهاب نادر في النخاع الشوكي، ما أدى إلى وقف التجارب بشكل مؤقت في مطلع سبتمبر.

إلى ذلك، أعلن المختبر البريطاني في نوفمبر لدى كشف النتائج المرحلية للتجارب السريرية، أن لقاحه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%، في مقابل أكثر من 90% للقاحي "فايزر - بيونتيك" و"مودرنا".

لكن هذا المتوسط كان ينطوي على تباين كبير بين طريقتين متّبعتين، إذ ترتفع نسبة الفاعلية إلى 90% لدى المتطوعين الذين تلقوا في المرة الأولى نصف جرعة وبعد شهر جرعة كاملة، وينخفض إلى 62% لدى مجموعة ثانية تم تلقيحها بجرعتين كاملتين.

وأثارت وسيلتا إعلام ألمانيتين شكوكاً بشأن فاعلية اللقاح، مؤكدتين أنها لا تتخطى 8% عند اللذين تفوق أعمارهم 65 عاماً. ونفت الشركة المصنعة تلك المعلومات وكذلك فعلت الحكومة الألمانية التي رأت أن وسيلتي الإعلام قد "خلطتا" بين عدة بيانات.

ولقاح أسترازينيكا هو ثالث لقاح يوافق الاتحاد الأوروبي على استخدامه بعد لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتيك. لكن وقع جدل بين الطرفين، بعدما أعلنت الشركة أنها لن تتمكن من تسليم إلا "ربع" الجرعات التي اتفق عليها مسبقاً بسبب "تراجع الإنتاجية" في إحدى مواقع التصنيع الأوروبية.