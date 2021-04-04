خاص لـ «دوت الخليج»: أحمد مجاهد يرفض تولي ضياء السيد منصب المدير الفني للجبلاية

/625605/خاص-لـ-تحيا-مصر-أحمد-مجاهد-يرفض-تولي-ضياء-السيد-منصب-المدير-الفني-للجبلاية

بعد رحيل الدكتور محمود سعد عن جدران اتحاد الكرة المصري، بسبب أزمات مع المسئولين بالجبلاية، ونية الإدارة تعيين وجوة جديدة داخل الجبلاية، وكانت البداية من منصب المدير الفني للاتحاد.

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة داخل الجبلاية: "أن الكابتن ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق كان قريب للغاية من تولي منصب المدير الفني للاتحاد خلال الفترة القادمة، وقبل الموافقة على القرار قرر أحمد مجاهد الإجتماع باللجنة المعاونة له من أجل التصويت على تواجد نجم المارد الأحمر السابق.

وكانت المشاورات تدور حول عدم التحكم في ضياء السيد وحديثة الدائم على وسائل الإعلام، وتريد اللجنة تواجد أحد الأسماء الذين يستطيعوا التصدي لأي أخطاء له أو أي أحاديث خارجية.

وهناك أحاديث أخري تقول أن ضياء السيد تواجد في جهاز بوب برادلي المدرب الأمريكي من قبل للفراعنة، والاعتماد على وجوه جديدة خلال الفترة القادمة.