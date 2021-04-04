حسناء موكب المومياوات الملكية..فنانة وعارضة أزياء معروفة

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جذبت عارضة الأزياء المصرية ذات الجنسية البريطانية "ميرال" أنظار العديد من الجماهير أثناء قيادتها لموكب المومياوات الملكية، حيث كانت تتقدم الصفوف الأولى من العرض أثناء نقل المومياوات من المتحف المصري إلى المتحف الحضاري القومي.

دوت الخليج يكشف معلومات عن عارضة الأزياء التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلق عليها النشطاء لقب حسناء موكب المومياوات الملكية.

معلومات عن حسناء موكب المومياوات

"ميرال ماهيليان" بدأت طريقها للشهرة كموديل إعلانات داخل وخارج مصر، ثم اتجهت إلى مجال التمثيل عام 2017 بمسلسل "كلبش" بطولة الفنان أمير كرارة بشخصية "انجي الموجي"، حيث شاركت في دور بطولة لفيلم في نفس العام يحمل اسم "القرد بيتكلم" من تأليف واخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد الفيشاوي وريهام حجاج وسيد رجب ورانيا يوسف.

أما الدور الذي أحدث طفرة في مسيرتها الفنية فكان مشاركتها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" عام 2018 من اخراج منال الصيفي حيث قامت فيه بدور "عاليا"، أما عن اخر أعمالها فكان فيلم "قصة حب" بطولة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم عام 2019، وحقق الفيلم نجاحًا باهرًا في دور العرض المصرية.

أعربت ميرال، عن فخرها بمشاركتها في حدث نقل المومياوات قائلة: "فخورة جدا..وأشعر بالشرف بأن أكون جزءا من مثل هئا الحدث التاريخي.. لا يمكن أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب".

يذكر أن، الفنانة ميرال تولت منصب سفير دورو الجديد المختصة بالصابون, وقدمت أعلانات للشركة حقق العديد من النجاح فجذب الجمهور من جميع انحاء العالم، كما شاركت في برنامج النص الحلو مع المذيعة يارا الجندي.