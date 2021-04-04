/625608/قبل-موقعة-بيراميدز-والرجاء-الإفريقية-تعرف-على-تاريخ-مباريات-الأندية-المصرية-والمغربية

أوقات تعطينا كرة القدم فرصة للأنتقام، ترتبط هذه الجملة إرتباطا وثيقا بتاريخ الأندية المصرية مع المغربية، خلال المانفساتا لقارية سواء في بطولة دوري ابطال إفريقيا أو بطولة الكونفدرالية، ويستعد فريق بيراميدز المتواجد حديثا على الساحة القارية لخوض مباراة فريق الرجاء المغربي صاحب التاريخ الكبير في البطولات الإفريقية، ودائما تتفوق الأندية المصرية على المغربية في المواجهات المباشرة، ولكن على مستوي المنتخبات يظهر التفوق الكبير للمنتخب المغربي على نضيرة المصري.

تقام مباراة بيراميدز أمام الرجاء في تمام السادسة مساء اليوم الأحد بالمغرب، وقبل إنطلاق المباراة تعرف على تاريخ مباريات الأندية المصرية مع المغربية في البطولات الإفريقية.

الأهلى و الرجاء

وفيما يلي تاريخ مواجهات الأهلي أمام الرجاء البيضاوي:

واجه الأهلي الرجاء البيضاوي في ثلاث مناسبات في نسخ (1999 و2002 و2005) من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

المواجهة الأولى: جاءت في نسخة 1999 بدور المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل وقعه للرجاء خوباش، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة بالمغرب بنتيجة 1-1، وأحرز هدف الرجاء رضا الرياحي، فيما سجل هدف الأهلي محمد فاروق.

المواجهة الثانية: جاءت في نسخة 2002 بدور المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في المغرب بهزيمة الأهلي بنتيجة 2ـ1، أحرز هدفي الرجاء كل من عبد اللطيف جريندو من ضربة جزاء ومحمد علي ديالو، فيما وقع هدف الأهلي أحمد بلال، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3ـ3، وأحرز أهداف الأهلي إبراهيم سعيد، وخالد بيبو، وأحمد بلال، فيما سجل أهداف الرجاء البيضاوي كل من حميد ناطر وهشام أبو شروان .

المواجهة الثالثة جاءت في نسخة 2005 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه محمد شوقي، بينما انتهت مباراة العودة في المغرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وأحرز هدف الأحمر عماد متعب، وتوج الأهلي باللقب في هذا العام للمرة الرابعة في تاريخه.

الزمالك والرجاء

ليكمل نادى الزمالك المنافسة مع الرجاء المغربي على النحو التالى :

يمثل الزمالك عقدة حقيقية للأندية المغربية حيث تفوق في 11 مباراة من أصل 19 مواجهة إفريقيا، كما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء في 2002. ولم يلتق الزمالك مع الرجاء إلا في مناسبتين فقط.

وتحديدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002، ونجح الفارس الأبيض في حسم اللقب لصالحه، وهو اللقب الأخير له في البطولة القارية والخامس في تاريخه. وأقيمت مباراة الذهاب في المغرب بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز في مباراة الإياب بملعب استاد القاهرة بالهدف الشهير الذي سجله تامرعبد الحميد.

أكمل الزمالك مسلسل تفوق الأندية المصرية ضد نظيرتها المغربية وتسبب في خروج الرجاء من دورى ابطال افريقيا 2020 ليتأهل الزمال ك كما تأهل الأهلى على الوداد المغربي وتكون القمة مصرية .

بيراميدز والرجاء

وفي سياق متصل ومواجهات حاده بين الأندية المصرية والمغربية يواجه اليوم الأحد نادى بيراميدز لأول مرة نادى الرجاء المغربي في ضمن مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية يذكر ان :فريق بيراميدز يدخل اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الرجاء المغربى اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.